UE volta a apoiar sanções contra Israel após falas de ministros

As falas provocaram indignação em Borrell, que as descreveram como "sinistras" e "uma incitação a crimes de guerra". Apesar disso, destacou que não pode decidir sobre as sanções, só pode propor a medida, porque serão "os Estados-membros que vão decidir" Para o vice-premiê e ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, as eventuais sanções da União Europeia contra os ministros israelenses linha-dura são "surreais".

Ao chegar em Bruxelas, Tajani enfatizou que tais punições seriam "irrealistas", além de não ser "a maneira de convencer Israel a (concordar com) um acordo de paz (de Gaza) no Cairo".

(ANSA).

