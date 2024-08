Vice-premiê da Itália volta a apoiar reforma de lei de cidadania

O tema, no entanto, não está na agenda do governo, e o "jus scholae" enfrenta resistência do partido da primeira-ministra Giorgia Meloni, o Irmãos da Itália (FdI), e da legenda nacionalista Liga, do também vice-premiê e ministro da Infraestrutura, Matteo Salvini.

Segundo Tajani, a eventual reforma possibilitará "dar cidadania aos jovens que concluíram com sucesso o curso de estudos, e repito com sucesso, e que são, portanto, culturalmente italianos, uma regra mais justa e mais rigorosa".

Além disso, o vice-premiê italiano defendeu que "outro aspecto" que deve ser revisto é "a concessão da cidadania para jus sanguinis ("direito de sangue")", princípio que beneficia o cidadão que tem antepassados italianos, sejam pais, avós, bisavós, etc.

"Às vezes se busca a cidadania para ter passaporte italiano e comunitário por interesse e não por interesse em ser italiano", advertiu. (ANSA).

