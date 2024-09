Circolo Italiano de São Paulo ressurge com moda e turismo

SÃO PAULO, 5 SET (ANSA) - Por Bruna Galvão - O centenário Circolo Italiano de São Paulo, um dos ícones dos 150 anos da imigração italiana na capital paulista, "ressurge" após um período de "desaceleração" ocasionado, em partes, pela pandemia da Covid-19 e agora mira atividades em setores como turismo e moda para exercer um papel de protagonismo na maior metrópole do Brasil. É o que conta à ANSA, em entrevista exclusiva, o presidente da instituição, José de Lorenzo Messina. "Havia uma gestão muito antiga nos seus processos, uma gestão muito italiana dos anos 1960", diz ele, que deixou a diretoria de cultura da associação para assumir a presidência em abril.

"O Circolo Italiano é um clube que precisa ser ocupado e estar presente na cidade", acrescenta. Para isso, o representante aposta em dois fortes símbolos do Made in Italy, a moda e o turismo, com uma série de iniciativas previstas para o segundo semestre.

A primeira delas é o encontro "Moda Ser e Persistir", em 17 de outubro. A atividade, em parceria com o Instituto Europeu de Design (IED) de São Paulo, será um "evento de resgate da moda italiana" na capital paulista e contará com palestras e workshops. Isso porque, na visão do presidente do Circolo, a moda contemporânea italiana não é representada por "aquela vendida em shoppings".