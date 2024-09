Macron nomeia Michel Barnier como premiê da França

PARIS, 5 SET (ANSA) - O presidente da França, Emmanuel Macron, nomeou nesta quinta-feira (5) o ex-ministro das Relações Exteriores Michel Barnier, de centro-direita, como novo premiê do país.

A decisão marca o fim de um impasse político que durava desde o segundo turno das eleições legislativas antecipadas, em 7 de julho, vencidas pela esquerda, mas que formaram um Parlamento sem maioria clara.

"O presidente da República nomeou Michel Barnier como primeiro-ministro e o encarregou de constituir um governo de união a serviço do país e dos franceses", diz um comunicado do Palácio do Eliseu.