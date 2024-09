Mercosul e UE retomam conversas sobre acordo comercial

Na última segunda-feira (2), Vieira já se reuniu com os chanceleres Omar Paganini (Uruguai), Rubén Ramírez Lezcano (Paraguai), Diana Mondino (Argentina) e Celinda Sosa (Bolívia) em Montevidéu, onde discutiram sobre as negociações com a UE.

O presidente Lula tem manifestado seu interesse na assinatura do acordo, que começou a ser negociado há mais de duas décadas, e culpa as "contradições internas" na UE pelos entraves nas conversas. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.