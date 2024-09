Pivô de escândalo envolvendo ministro acusa Meloni de sexismo

A polêmica envolvendo Sangiuliano começou no mês passado, depois que Boccia postou fotos ao lado dele em vários eventos públicos, bem como imagens de e-mails e passagens aéreas. As publicações nas redes sociais feitas pela empresária ocorreram após o Ministério da Cultura ter desmentido que ela havia sido contratada como conselheira especial.

Entretanto, o caso tomou grandes proporções e forçou Sangiuliano a admitir em uma entrevista ao TG1 que teve um relacionamento extraconjugal com a influenciadora.

"Tenho ouvido conversas e lido mensagens de pessoas que, na minha opinião, chantagearam o ministro", afirma a influenciadora, que, ao ser questionada se tem mais gravações além das que já publicou na internet que implicam outros políticos, ministros ou Meloni, responde: "Estava em contato próximo com o ministro. Então, ouvi telefonemas e li mensagens".

Em meio ao escândalo, o ministro "terá uma reunião com os seus advogados para avaliar a apresentação de uma declaração ao Ministério Público", afirmou o Ministério em comunicado após a publicação da entrevista.

Além disso, o advogado do ministro da Cultura, Silvério Sica, afirmou que, até o momento, "não há provas de que ele tenha sido chantageado", mas "com base no material que examinamos estamos no meio de um caso muito privado".

O ministro chegou a destacar que colocou um ponto final no romance no início de agosto e compartilhou extratos bancários para respaldar sua afirmação de que ele mesmo pagou pelas viagens de Boccia, negando as acusações de que tenha usado dinheiro público.