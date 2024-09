Vice-premiê da Itália promete não recuar em reforma de cidadania

CERNOBBIO, 6 SET (ANSA) - O ministro das Relações Exteriores e vice-premiê da Itália, Antonio Tajani, garantiu nesta sexta-feira (6) que não vai recuar da ideia de apresentar uma proposta para reformar as regras de cidadania no país, apesar da resistência dentro do governo, e criticou pessoas que desejam se tornar italianas apenas para obter o passaporte europeu.

"O tema da cidadania deve ser enfrentado em sua totalidade, não vamos dar nenhum passo atrás. É justo dar nossa opinião, e depois vamos avaliar com nossos aliados se eles estão de acordo ou não", disse Tajani durante um fórum em Cernobbio, norte da Itália.

O chanceler já pediu para parlamentares de seu partido, o conservador Força Itália (FI), prepararem um projeto de lei para instituir o princípio do "jus scholae", que prevê a concessão de cidadania para filhos de imigrantes que tenham nascido e vivido no país e completado pelo menos 10 anos em escolas italianas.