Harris encurrala Trump em debate acalorado nos EUA

E a candidata também "se apresentou" a Trump, que parecia não querer apertar sua mão, aproximando-se dele e dizendo: "Prazer, sou Kamala Harris". "É hora de virar a página, o meu plano é um novo caminho para o futuro", sublinhou a vice de Biden, que pela primeira vez buscou se distanciar do presidente.

No geral, Harris conseguiu encurralar o adversário em vários momentos, com calma e determinação, mas também roubando algumas de suas expressões mais midiáticas e agressivas. Como quando o acusou de "vender os Estados Unidos à China" com sua política no setor de microchips; ou quando o acusou de ser amigo de ditadores como Vladimir Putin e Kim Jong Un, que "torcem por ele porque podem manipulá-lo".

"Ele trocava cartas de amor com Kim", disse ela sarcasticamente. A suposta amizade de Trump com o líder do Kremlin também foi abordada pela democrata. "Se Trump fosse presidente, Putin estaria sentado em Kiev de olho na Europa", declarou Harris, que ainda provocou o magnata ao dizer que "os líderes estrangeiros riem pelas suas costas". "Você é amigo de um ditador que acabaria com você no café da manhã", ironizou.

A candidata também se mostrou determinada na questão do aborto - "o governo e especialmente Donald Trump não deveriam dizer a uma mulher o que fazer com o próprio corpo" -, tema quente da campanha e sobre o qual o magnata mentiu ao afirmar que os democratas querem permitir a interrupção da gravidez até o "nono mês" de gestação.

A estratégia de Harris foi também lembrar aos americanos que Trump já foi presidente com, na sua opinião, resultados desastrosos. "Ele nos deixou com o maior desemprego desde a Grande Depressão. O que fizemos foi limpar a confusão que ele criou", atacou. Além disso, declarou que uma pessoa "condenada e processada" não pode falar de "crimes de imigrantes".

Trump, por sua vez, apostou nos clássicos de sua retórica: desde definir Harris como uma "marxista que acabou com o país com políticas malucas" até acusá-la de querer "destruir" Israel.