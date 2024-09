Ferrero Rocher lança novo formato para ampliar público no Brasil

"Os tabletes complementam os bombons em outro formato, mais informal e acessível, abrindo as portas da marca para outro tipo de consumo", acrescentou o executivo.

As barras já podiam ser encontradas em algumas poucas lojas especializadas em grandes cidades, que as importavam de forma independente, mas agora serão distribuídas pela Ferrero para todos os estados do Brasil, o que, segundo Pessoa, garante maior qualidade dos produtos nas prateleiras e preço "mais acessível".

"O mercado brasileiro é muito importante, e estamos vendo que o consumidor está se especializando em chocolates cada vez mais", acrescentou. (ANSA).

