Festival da Linguiça em SP une gastronomia de Brasil e Itália

Em entrevista à ANSA, o presidente da Associação dos Produtores de Linguiça de Bragança Paulista (Albrag) e um dos organizadores da iniciativa, Lucas Guimarães Bento, explicou que a ideia de celebrar os 150 anos da imigração surgiu de um "direcionamento" da prefeitura local, apesar de a gastronomia do "Belpaese" já ter sido tema de uma edição anterior.

"Teve uma edição que a gente já fez uma brincadeira com essa questão italiana, da origem da linguiça mesmo. E, neste ano, estamos fazendo em comemoração aos 150 anos da imigração italiana", afirmou.

Segundo Bento, toda a decoração do Festival da Linguiça faz referência à Itália, e todos os produtores que participam do evento precisam fazer pelo menos um prato voltado para a culinária do país europeu. Além disso, a Orquestra e Luthieria Morungaba foi contratada para apresentar repertório italiano ao público.

O festival foi criado em 2011 com o objetivo de fomentar a economia da cidade e o turismo gastronômico - principalmente por Bragança Paulista ser conhecida como "Terra da Linguiça".

Em 2018, o município foi escolhido como "Capital Nacional da Linguiça" graças aos italianos que se estabeleceram ali com o conhecimento das carnes e seus temperos, incluindo Palmyra Boldrini, que ganhou fama ao iniciar essa tradição no começo do século 20. (ANSA).