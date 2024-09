Silveira mostra satisfação em cooperação com Enel no Brasil

SÃO PAULO, 12 SET (ANSA) - O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, participou nesta quinta-feira (12) da apresentação dos investimentos da companhia italiana Enel no Brasil e defendeu a necessidade de aumentar a eficiência na distribuição energética.

"É uma grande alegria estar aqui e poder ver in loco as ações adotadas para prevenir acontecimentos graves como os que tivemos no ano passado devido às mudanças climáticas", disse Silveira à ANSA, em evento na base operacional da Enel em Guarapiranga, Zona Sul de São Paulo (SP).

A declaração faz referência ao blecaute que deixou milhões de pessoas sem energia na Grande São Paulo há pouco menos de um ano, após uma série de temporais na região.