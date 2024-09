Tufão mata quase 200 no Vietnã e atinge países vizinhos

HANÓI, 12 SET (ANSA) - O número de mortos e desaparecidos no Vietnã após a passagem do tufão Yagi continua a subir. O governo do país confirmou nesta quinta-feira (12) o óbito de 197 pessoas, enquanto 128 têm paradeiro desconhecido.

Ontem, o balanço oficial era de 152 mortos e 58 desaparecidos. Os índices têm mudado a cada dia, já que a situação na região norte, a mais afetada pelo tufão e que abriga a maior parte da população vietnamita, segue em estado de calamidade.

O tufão, que chegou ao Vietnã no sábado (7), proveniente da China, também gerou consequências nos países vizinhos.