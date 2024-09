Inflação na Itália desacelera em agosto

ROMA, 16 SET (ANSA) - A inflação na Itália encerrou agosto com alta de 1,1% em relação ao mesmo período do ano passado e de 0,2% na comparação com julho, de acordo com dados divulgados nesta segunda-feira (16) pelo Instituto Nacional de Estatística (Istat).

O índice anualizado representa uma desaceleração dos preços em relação a julho, quando havia apresentado expansão de 1,3% na comparação com igual mês de 2023.

Segundo o Istat, esse resultado se deve à ampliação da deflação dos bens energéticos não regulamentados, como combustíveis, que passou de -6% em julho para -8,6% em agosto, e dos bens duráveis, que foi de -1,2% para -1,8%.