Câmara pede que Colômbia reconheça González na Venezuela

Após as eleições presidenciais na Venezuela, a oposição afirmou que Edmundo González venceu o pleito com 4 milhões de votos a mais que Nicolás Maduro. Este, em contrapartida, foi declarado vencedor pelo Tribunal Supremo de Justiça (TSJ) e pelo Conselho Nacional Eleitoral (CNE) no final de agosto, apesar de nenhum órgão do governo jamais comprovar publicamente os resultados com as atas.

Edmundo González, alvo de mandados de prisão por crimes pós-eleitorais como "incitamento à desobediência" e "conspiração, está em exílio na Espanha. (ANSA).

