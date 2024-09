'Cruzeiro das Raízes Italianas é marco para nós', diz Costa

Com partida em Gênova em 30 de novembro e chegada em Santos em 21 de dezembro, o navio Costa Diadema passará também por Barcelona, Cádiz, Las Palmas, Praia, Maceió, Salvador, Ilhéus, Rio de Janeiro e Itajaí, que aparecerá pela primeira vez como porto de escala e desembarque.

"Itajaí é um hub estratégico para o crescimento da companhia na América do Sul. Será uma importante oportunidade para que a região Sul do Brasil vivencie esse produto único da Costa", salienta Rustico, lembrando que o país abriga 32 milhões de ítalo-descendentes, presença que "molda a cultura brasileira como a conhecemos hoje", conectando as duas nações com um "forte vínculo de fraternidade".

Com os 150 anos da imigração italiana no Brasil como pano de fundo, os passageiros terão à disposição uma ampla programação para mergulhar na história que une os dois países, incluindo exposições, shows, aulas de idioma, workshops de culinária e gastronomia típica de várias regiões da Itália.

"A viagem é uma verdadeira celebração da rica história da imigração italiana no Brasil, e a programação foi cuidadosamente desenhada para proporcionar momentos especiais aos hóspedes que querem reviver a história de parentes queridos ou mesmo conhecer como foi o processo de imigração de seus antepassados", explica Rustico.

Para quem não tiver disponibilidade para fazer o roteiro inteiro, é possível embarcar em Gênova e descer em Maceió, primeira parada no Brasil, no dia 14 de dezembro, ou subir no navio em Barcelona em 1º de dezembro e desembarcar no Rio de Janeiro ou Itajaí nos dias 18 e 20 do mesmo mês, respectivamente.

"Mesmo os viajantes que têm pouco tempo para férias a bordo podem desfrutar do Cruzeiro das Raízes Italianas apenas nos trechos brasileiros, de três, cinco e seis noites de duração, embarcando em Salvador em 15 de dezembro e desembarcando no Rio, em Itajaí ou em Santos", conta o executivo.