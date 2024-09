Ex-namorada de jogador morto em 89 pode pegar 23 anos de prisão

COSENZA, 20 SET (ANSA) - O Ministério Público de Castrovillari pediu 23 anos de prisão para Isabella Internò, acusada de ter assassinado o ex-jogador italiano Donato Bergamini em 1989.

A mulher, que era namorada do ex-meio-campista do Cosenza, foi acusada de homicídio voluntário e teria recebido auxílio de outras pessoas. As autoridades, no entanto, estão tentando identificar os supostos colaboradores.

Bergamini, que na época era um dos destaques do Cosenza, foi encontrado morto em uma rodovia em Roseto Capo Spulico, mas os investigadores descartaram a hipótese de suicídio. Antes de ser atropelado por um caminhão, ele teria sido morto asfixiado e teve seu corpo esticado no asfalto.