Israel bombardeia Beirute e mata membro importante do Hezbollah

BEIRUTE, 20 SET (ANSA) - O Exército de Israel bombardeou Beirute nesta sexta-feira (20), no maior ataque ao Líbano desde o início da guerra na Faixa de Gaza, deixando ao menos oito mortos e 59 feridos, de acordo com balanço divulgado pelo Ministério da Saúde libanês.

Segundo as Forças de Defesa de Israel (FDI), entre as vítimas está Ibrahim Aqil, um dos principais comandantes de operações militares do Hezbollah, além de outros membros do grupo.

O jornal "Times of Israel" divulgou que Aqil fazia parte do conselho da Jihad, o mais alto órgão militar do Hezbollah, e era procurado pelos Estados Unidos por seu papel no bombardeio de 1983 contra um quartel da Marinha em Beirute e por dirigir a tomada de reféns americanos e alemães no Líbano na década de 1980.