Itália abre cúpula do G7 da Cultura e defende 'identidades'

NÁPOLES, 20 SET (ANSA) - O governo italiano abriu nesta sexta-feira (20) a Cúpula da Cultura do G7 em Nápoles, no sul do país, que acontecerá até o próximo dia 21 de setembro, e afirmou que é "essencial defender as identidades culturais".

"Democracia, o estado de direito, o respeito à liberdade de expressão e ao pluralismo são as questões mais urgentes sobre as quais devemos encontrar respostas compartilhadas, começando pelos valores que nos unem", afirmou o novo ministro da Cultura da Itália, Alessandro Giuli.

Segundo ele, o grupo precisa se "concentrar primeiro no tema da defesa de nossas identidades culturais".