Onda de mau tempo provoca evacuação de quase 1,5 mil na Itália

No entanto, o prefeito de Ravenna, Castrese De Rosa, esclareceu que existe a hipótese de ser apenas um desaparecido.

Quase todo o município foi evacuado. As províncias mais atingidas foram Bolonha, Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini.

Em particular, entre as zonas severamente afetadas estão a cidade de Modigliana, perto de Cesena e Forlì, que foi atingida por deslizamentos de terra; uma série de áreas na província de Bolonha, onde o rio Idice rompeu suas margens em Budrio; o vale de Zena e Forlì, território no qual os moradores ficaram tensos depois que o rio Montone transbordou.

Na província de Ravenna, as áreas de Faenza, Castel Bolognese, Cotignola e Lugo foram gravemente atingidas pelas enchentes.

Na noite de quinta-feira, a chuva cessou e o nível dos rios diminuiu sensivelmente com uma série de ordens de evacuação. O tráfego ferroviário foi reativado na maioria das províncias com apenas algumas exceções.

O alerta vermelho de clima extremo, no entanto, foi estendido até hoje com as escolas permanecendo fechadas em Ravenna e em algumas áreas ao redor de Forlì e Cesena, declarou a governadora interina da Emilia-Romagna, Irene Priolo.