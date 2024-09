Justiça de Pernambuco decreta prisão do cantor Gusttavo Lima

O documento também afirma que Gusttavo Lima fez uma viagem para a Grécia com José André e Aislla, um casal de investigados na operação, que já prendeu a advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra.

As autoridades também determinaram a apreensão do passaporte do músico, que se chama Nivaldo Batista Lima.

No início do mês, um avião que pertencia a uma empresa do cantor foi apreendido em Jundiaí, no interior de São Paulo.

(ANSA).

