'Round 6' será destaque do pavilhão da Netflix na Lucca Comics

ROMA, 25 SET (ANSA) - A segunda temporada da série "Round 6" será a protagonista do pavilhão da Netflix na próxima edição da Lucca Comics & Games, principal feira de quadrinho e cultura pop da Europa.

Os aguardados novos episódios da série sul-coreana estarão no centro do evento no dia 31 de outubro, quando a cidade italiana receberá o criador, escritor e diretor da produção, Hwang Dong-hyuk, e os protagonistas Lee Jung-jae e Wi Ha-jun.

O trio manterá contato com os fãs e revelará algumas novidades da nova temporada de "Round 6", que estará disponível na plataforma de streaming a partir de 26 de dezembro.