'Turismo de raízes não é moda, é história', diz pioneira na área

SÃO PAULO, 25 SET (ANSA) - Por Bruna Galvão - Quando se fala em turismo de raízes, tema em alta na Itália devido a uma campanha do governo em 2024 e às celebrações dos 150 anos da imigração italiana no Brasil, o conceito pode se ampliar para dois outros ramos: viagens de experiência e de história, um chamativo para que ítalo-descendentes redescubram as origens de suas famílias no "Belpaese".

É o que explica, em entrevista à ANSA, Letizia Sinisi, da ItalyRooting Consulting, pioneira sobre o assunto na Itália. "O turismo de raízes não é uma nova moda nem uma mera tipologia de turismo, é essencialmente uma experiência de vida", afirma.

Segundo relatório publicado neste ano pela Confederação-Geral Italiana de Empresas, das Atividades Profissionais e do Trabalho Autônomo (Confcommercio), esse setor ganha cada cada vez mais importância no mercado turístico - um dos principais motores da economia do país -, tendo em vista que existem mais de 60 milhões de ítalo-descendentes no mundo, dos quais cerca de 32 milhões vivem no Brasil.