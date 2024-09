Argentina pretende fornecer gás de Vaca Muerta ao Brasil

RIO DE JANEIRO, 26 SET (ANSA) - O secretário de Energia da Argentina, Eduardo Rodríguez Chirillo, afirmou nesta quinta-feira (26) que o país poderá "garantir a demanda de gás do Brasil por muitos anos em condições competitivas".

De acordo com Chirillo, que participou do fórum Rio Oil and Gas (Rog-e), no Rio de Janeiro, isso só será possível graças à produção dos campos da reserva patagônica de Vaca Muerta.

O argentino detalhou que as exportações para o vizinho serão realizadas através da Bolívia com o auxílio de um gasoduto existente, onde estão em andamento trabalhos de reversão de fluxo e que serão concluídos em outubro.