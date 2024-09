Israel ignora apelos por trégua e lança novos ataques no Líbano

Nos dias anteriores, os bombardeios de Israel já haviam tirado as vidas de cerca de 600 indivíduos, incluindo dezenas de mulheres e crianças. Entre as vítimas também estão um adolescente brasileiro, Ali Kamal Abdallah, de 15 anos, e seu pai, Kamal Hussein Abdallah, 64, que viviam no Vale do Beqaa, um dos alvos dos ataques israelenses.

Para efeito de comparação, o Líbano registrou aproximadamente 1,2 mil vítimas na guerra entre Hezbollah e Israel em 2006.

"O inferno está sendo desencadeado no Líbano. O país está na beira do abismo", alertou o secretário-geral da ONU, António Guterres, durante uma reunião do Conselho de Segurança sobre a crise, na noite da última quarta.

No encontro, a França propôs um cessar-fogo de 21 dias no Líbano, iniciativa que conta com apoio dos EUA e de países árabes e da União Europeia.

"A situação entre Líbano e Israel é intolerável e representa um risco inaceitável de uma escalada mais ampla. Pedimos um cessar-fogo imediato de 21 dias", diz uma nota assinada por Alemanha, Arábia Saudita, Austrália, Canadá, Catar, Emirados Árabes, EUA, França, Itália, Japão e UE. (ANSA).