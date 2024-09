Número de mortos após massacre familiar na Itália vai a 4

O homem ainda atirou em um vizinho, Paolo Sanna, irmão da proprietária da residência em que a família vivia, antes de ir até a casa de sua mãe, onde lhe acertou um tiro na cabeça, ferindo-a com gravidade. Por fim, Gleboni se suicidou também com um tiro.

De acordo com as autoridades locais, o massacre com cinco mortos e dois feridos foi realizado por razões atualmente desconhecidas e inexplicáveis. Até o momento, somente a mãe e o filho de 14 anos do assassino estão vivos. (ANSA).

