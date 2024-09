Agência antidoping pede suspensão do tenista italiano Sinner

ROMA, 28 SET (ANSA) - A Agência Mundial Antidopagem (Wada) apelou neste sábado (28) ao Tribunal de Arbitragem do Esporte (TAS) contra a absolvição do tenista italiano Jannik Sinner, atual número 1 do mundo, em relação ao caso doping.

O atleta testou positivo duas vezes para o anabolizante clostebol, mas foi poupado de uma suspensão por ter comprovado que ingeriu a substância acidentalmente através de um creme usado por um de seus massagistas para tratar um machucado nas mãos.

Em um comunicado, a Wada sublinhou que "a constatação de 'ausência de culpa ou negligência' não é correta segundo a regulamentação atual". A decisão mencionada na nota foi emitida pela Agência Internacional de Integridade do Tênis (Itia).