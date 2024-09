Papa volta a criticar abusos e alerta para 'crise da fé'

BRUXELAS, 28 SET (ANSA) - O papa Francisco voltou a criticar neste sábado (28) os abusos sexuais de menores de idade na Igreja Católica e alertou para uma "crise da fé" que o Ocidente está passando.

Em uma visita à Basílica do Sagrado Coração, em Bruxelas, o religioso afirmou que as mudanças ao redor do mundo fizeram os fiéis "voltarem ao essencial", que é o "Evangelho".

"Quando vivemos a desolação, devemos sempre nos perguntarmos que mensagem o Senhor nos quer comunicar. Passamos de um cristianismo inserido em um quadro social hospitaleiro a um cristianismo 'minoritário', ou melhor, de testemunho", analisou.