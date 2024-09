Após matar Nasrallah, Israel volta a atacar alvos do Hezbollah

TEL AVIV, 29 SET (ANSA) - Pouco tempo depois de eliminar Hassan Nasrallah, líder do Hezbollah, as Forças de Defesa de Israel (IDF) voltaram a atacar neste domingo (29) alguns alvos do grupo xiita no Líbano.

As forças israelenses não deram mais informações sobre a nova ofensiva, mas a mídia libanesa descreveu os bombardeios como "violentos".

O Exército de Israel, citado pela emissora BBC, confirmou que mais de 20 líderes do Hezbollah de vários escalões foram eliminados no ataque que matou Nasrallah, como Ibrahim Hussein Jazini, chefe da unidade de segurança do libanês, Samir Tawfiq Dib, descrito como "um confidente e conselheiro de longa data" do ex-secretário do grupo, e Nabil Kawak, comandante da unidade de segurança do Hezbollah.