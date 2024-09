Lula viaja ao México para cerimônia de posse da nova presidente

SÃO PAULO, 29 SET (ANSA) - O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), viaja neste domingo (29) para o México, onde participará da cerimônia de posse de Claudia Sheinbaum, que vai suceder Andrés Manuel López Obrador no poder da nação.

Aos 61 anos, Sheinbaum venceu as eleições com cerca de 60% das preferências e será a primeira mulher a ocupar a presidência do México.

Além de participar da cerimônia, que será na terça-feira (1º), a delegação do governo brasileiro buscará fortalecer os acordos com os mexicanos e discutir diversos outros assuntos, como questões ambientais e integração regional.