Elea Data Centers conquista prêmio internacional

SÃO PAULO, 30 SET (ANSA) - A Elea Data Centers, plataforma de data centers sustentáveis com a maior capilaridade do Brasil, foi premiada em uma categoria no DCD>Latam Awards 2024, um dos principais eventos do setor na América Latina.

Na oportunidade, a empresa venceu a categoria "Data Center Operations Team of The Year", com o case "Elea Data Centers - Porto Alegre: Superação das enchentes de 2024".

A conquista destacou a resiliência dos profissionais em momentos de crise e a dedicação em cada iniciativa.