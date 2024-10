Cunhado de Maldini é alvo de operação contra 'ultras' na Itália

MILÃO, 1 OUT (ANSA) - O cunhado do ex-zagueiro Paolo Maldini, Aldo Russo, foi um dos alvos da operação da polícia italiana contra as torcidas organizadas de Internazionale e Milan.

Entre as dezenas de buscas realizadas ontem (30) pelas autoridades locais, os agentes fizeram uma blitz na residência de Russo, embora não esteja sob investigação.

O parente do ex-capitão rossonero teria colocado à disposição de Gherardo Zaccagni, atualmente detido em prisão domiciliar, os seus contatos de expoentes do Milan para a atribuição da gestão dos estacionamentos do San Siro às empresas do empresário.