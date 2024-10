Itália faz apelo para que escalada no Oriente Médio seja evitada

A nota ainda diz que Roma seguirá comprometida para que os envolvidos nos conflitos encontrem uma "solução diplomática". A Itália ainda mencionou a urgência de ser alcançado um acordo sobre um cessar-fogo na Faixa de Gaza e a libertação de reféns.

"Estamos todos preocupados com a escalada no Oriente Médio e com os nossos soldados que fazem parte do contingente da ONU.

Estamos acompanhando a evolução dos fatos com máxima atenção", declarou o vice-premiê e ministro das Relações Exteriores, Antonio Tajani.

Estados Unidos - A Casa Branca, por sua vez, afirmou que os ataques iranianos em solo israelense foram "derrotados" e "ineficazes", mas alertou que a ação de Teerã representou uma "escalada significativa".

Em um briefing com repórteres em Washington, Jake Sullivan, conselheiro de Segurança Nacional, declarou que o presidente dos EUA, Joe Biden, acompanha a situação "minuto a minuto" e deixou claro que haverá "consequências graves".

O Pentágono também falou com a imprensa e revelou que a ofensiva iraniana de hoje teve o "dobro do alcance" em comparação com os ataques efetuados em abril contra Israel. Ao todo, quase 200 mísseis foram lançados.