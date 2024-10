Papa pede perdão por abusos e pecados da Igreja Católica

VATICANO, 1 OUT (ANSA) - O papa Francisco presidiu nesta terça-feira (1º) uma inédita Vigília Penitencial, na Basílica de São Pedro, no Vaticano, e voltou a pedir perdão por todos os casos de abusos e os pecados da Igreja Católica. "Pedimos perdão por todos os nossos pecados, ajuda-nos a restaurar o teu rosto que desfiguramos com a nossa infidelidade.

Pedimos perdão, sentindo vergonha, àqueles que foram feridos pelos nossos pecados", declarou.

O Pontífice apresentou uma oração, apelando pela "coragem do arrependimento sincero para uma conversão autêntica". "Não poderíamos invocar o nome de Deus sem pedir perdão aos nossos irmãos, à Terra e a todas as criaturas. E como poderíamos ser uma Igreja sinodal sem reconciliação?", questionou Francisco, na reflexão. A celebração é uma novidade no programa da segunda sessão da XVI Assembleia Geral do Sínodo. "Estamos aqui mendigos da misericórdia do Pai. Pedindo perdão. A Igreja é sempre a Igreja dos pobres de espírito e dos pecadores em busca de perdão, e não apenas dos justos e os santos, ao contrário dos justos e dos santos que se reconhecem pobres e pecadores", acrescentou.