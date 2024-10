Após pressão do Brasil, UE propõe adiar Lei Antidesmatamento

"A três meses da entrada em vigor prevista, diversos parceiros globais expressaram reiteradamente suas preocupações sobre seu estado de preparação", acrescenta o comunicado.

A lei em questão proibirá a importação na União Europeia de produtos como café, cacau, borracha, carne bovina, madeira, óleo de palma e soja provenientes de áreas de desmatamento ilegal.

De acordo com o regulamento, as empresas importadoras terão de verificar se os itens estão em linha com a legislação do país de origem e se os direitos de povos indígenas foram respeitados.

As multas em caso de descumprimento das normas poderão chegar a 4% do faturamento anual da companhia na UE.

No entanto, diversos países-membros, como Alemanha e Itália, cobravam um adiamento para dar tempo às empresas importadoras de se adequar à normativa. "Tínhamos sublinhado que a aplicação do regulamento era impraticável sem criar um mercado ilegal paralelo e sem prejudicar todo o sistema produtivo ligado a importações no mundo agrícola", disse o ministro italiano da Agricultura, Francesco Lollobrigida.

Além disso, o Brasil chegou a enviar uma carta à UE pedindo que a implementação da lei fosse suspensa e qualificando o projeto como "punitivo" por "ignorar legislações nacionais sobre combate ao desmatamento". Segundo estimativas, a iniciativa poderia impactar as exportações brasileiras para o bloco em até US$ 15 bilhões. (ANSA).