Atalanta vence Shakhtar Donetsk por 3 a 0 na Champions

ROMA, 2 OUT (ANSA) - Após o empate com o Arsenal na Itália, a Atalanta derrotou o Shakhtar Donetsk fora de casa nesta quarta-feira (2) por 3 a 0 e mostrou que pode competir por uma vaga no mata-mata da Liga dos Campeões da Uefa.

Com um futebol avassalador, a "Deusa" não deu chances para os ucranianos e abriu o placar logo aos 21 minutos de jogo, com Berat Djimsiti. No fim do primeiro tempo, Ademola Lookman recebeu a bola no meio da área e ampliou o marcador.

Já aos três da etapa complementar, Raoul Bellanova, de cabeça, fez o terceiro da Atalanta, que tem agora quatro pontos na Liga dos Campeões. Já o Shakhtar, que havia empatado com o Bologna na primeira rodada por 0 a 0, ficou com um ponto.