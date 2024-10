Hezbollah mata ao menos 8 soldados israelenses no Líbano

TEL AVIV, 2 OUT (ANSA) - As Forças de Defesa de Israel (IDF) informaram nesta quarta-feira (2) que pelo menos oito soldados morreram durante os combates contra o grupo xiita Hezbollah no Líbano.

A primeira vítima foi o capitão Eitan Itzhak Oster, de 22 anos, que era um dos líderes da unidade de comando Egoz. Ele faleceu em um confronto com militantes do movimento em uma aldeia no sul do território libanês.

Os outros sete soldados falecidos foram Harel Etinger (23 anos), Itai Ariel Giat (23), Noam Barzilay (22), Or Mantzur (21), Nazar Itkin (21), Almken Terefe (21) e Ido Broyer (21).