Papa convoca dia de oração e jejum pela paz em meio a conflitos

VATICANO, 2 OUT (ANSA) - O papa Francisco convocou nesta quarta-feira (2) um dia de oração e jejum pela paz, alertando para o cenário "dramático" que o mundo vive, principalmente pelo agravamento de vários conflitos.

A inciativa será realizada no próximo dia 7 de outubro, data que marca o aniversário de um ano dos ataques do Hamas a Israel, que deflagraram uma guerra no Oriente Médio a qual já deixou mais de 41 mil mortos na Faixa de Gaza.

"No dia 7 de outubro, peço a todos que vivam um dia de oração e de jejum pela paz do mundo", disse o Pontífice, na homilia da missa de abertura da segunda sessão da 16ª Assembleia do Sínodo, na Praça São Pedro, no Vaticano.