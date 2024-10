'Ultras' de Milan e Inter ficam em silêncio em depoimentos

MILÃO, 2 OUT (ANSA) - Os primeiros "ultras" de Milan e Internazionale interrogados pelas autoridades italianas após a operação da polícia contra as torcidas organizadas dos dois times permaneceram em silêncio nesta quarta-feira (2).

Entre os indivíduos que optaram em não responder as perguntas estão Francesco Lucci, irmão de Lucca, chefe dos "ultras" do Milan; Christian Rosiello, guarda-costas do rapper Fedez; e os torcedores Fabiano Capuzzo, Alessandro Sticco, Riccardo Bonissi e Luciano Romano, todos acusados de fazerem parte da associação criminosa do grupo rossonero.

Além deles, Andrea Beretta, ex-líder da Curva Nord da Inter e preso há algumas semanas pelo assassinato do mafioso Antonio Bellocco, também decidiu não responder os questionamentos.