Ataque de Israel mata paramédicos da Cruz Vermelha no Líbano

TEL AVIV, 3 OUT (ANSA) - A Cruz Vermelha Libanesa anunciou nesta quinta-feira (3) que "quatro paramédicos foram mortos em um ataque israelense na aldeia de A-Taiba, no sul do país, juntamente com um soldado do Exército".

Segundo comunicado, "eles foram atingidos enquanto evacuavam feridos na área, embora estivessem em coordenação com as forças da ONU".

Mais cedo, ataques feitos por Israel a um centro médico de Beirute, na capital do Líbano, já haviam deixado pelo menos sete mortos. O local era pertencente à Organização Islâmica de Saúde, ligada ao Hezbollah.