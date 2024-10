Filme falado na língua talian chega aos cinemas do Brasil

SÃO PAULO, 3 OUT (ANSA) - Por Luciana Ribeiro - Em meio às celebrações pelos 150 anos da imigração italiana no Brasil, chega aos cinemas do país nesta quinta-feira (3) um filme falado parcialmente em talian, língua nascida a partir da chegada de imigrantes do "Belpaese" à região Sul no século 19.

"Até que a música pare", coprodução entre Brasil e Itália dirigida pela cineasta gaúcha Cristiane Oliveira, narra a história do casal Alfredo (Hugo Lorensatti) e Chiara (Cibele Tedesco), matriarca de uma família ítalo-descendente que, após o último filho sair de casa, decide acompanhar o marido em suas viagens como vendedor pelos botecos da Serra Gaúcha. No entanto, uma tartaruga e baralhos de carta colocarão à prova mais de 50 anos de vida a dois.

"Muitas pessoas da comunidade [italiana] e que trabalham pela salvaguarda do talian ficam muito comovidas de ver essa língua, que é muito comum no interior, chegar às telonas em um drama familiar", disse Oliveira, em entrevista à ANSA. O filme lhe rendeu o prêmio de melhor direção na última edição do Bergamo Film Meeting.