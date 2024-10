'Informação primária alimenta democracia', diz Mattarella

Em seu discurso, Mattarella ainda fez um alerta para as notícias falsas, principalmente com as várias guerras em curso ao redor do planeta. O presidente definiu as fake news como "armas híbridas" que tentam manipular as opiniões públicas nos países democráticos.

"Vocês representam as fontes dessa informação primária de qualidade que é um combustível indispensável para o sistema democrático e de liberdade do continente", concluiu. (ANSA).

