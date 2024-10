Itália apresenta projeto de 'turismo de raízes' na Argentina

ROMA, 3 OUT (ANSA) - O projeto "Italea", criado pelo governo da Itália para promover o "turismo de raízes", foi apresentado em Buenos Aires, capital da Argentina..

A iniciativa aconteceu durante a Feira Internacional de Turismo, encerrada no dia 1º de outubro, às vésperas da visita do vice-premiê e ministro das Relações Exteriores italiano, Antonio Tajani, à Argentina e ao Brasil entre os dias 7 e 9. Os dois países sul-americanos reúnem a maior comunidade de italianos no exterior.

"O turismo das raízes é um instrumento de grande importância para reforçar a ligação com os mais de 80 milhões de ítalo-descendentes [no planeta]", afirmou Tajani. "No ano das Raízes Italianas no Mundo, queremos celebrar as grandes conquistas dos nossos compatriotas participando dos principais eventos sobre a identidade das nossas comunidades no exterior", acrescentou.