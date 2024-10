Premiê belga critica Papa por declarações sobre aborto

BRUXELAS, 3 OUT (ANSA) - O primeiro-ministro da Bélgica, Alexander De Croo, criticou nesta quinta-feira (3) as recentes declarações do papa Francisco sobre o aborto.

O líder da Igreja Católica declarou no fim do mês passado que os médicos que realizam procedimentos de aborto voluntário são "sicários", além de ter definido a ação como um "assassinato".

"As observações do Papa são inaceitáveis, especialmente quando ele definiu a lei de 1980 sobre a descriminalização do aborto como uma lei criminal. Não temos lições a aprender", declarou o chefe de governo durante uma audiência no Parlamento belga.