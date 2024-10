Avião da FAB decola do Líbano com 229 brasileiros repatriados

SÃO PAULO, 5 OUT (ANSA) - A aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) responsável pelo primeiro voo de repatriação de brasileiros no Líbano decolou de Beirute, capital libanesa, com 229 passageiros a bordo neste sábado (5).

Após escala em Lisboa, o avião, que retorna também com 10 crianças de colo e três animais domésticos, deverá pousar no aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo, na manhã de domingo (6).

O grupo, convocado pela área consular do Itamaraty, por meio da Embaixada do Brasil em Beirute, viajam a bordo da aeronave KC-30 em operação conjunta dos Ministérios das Relações Exteriores e da Defesa, batizada de "Raízes do Cedro".