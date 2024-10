Partido propõe restrições a cidadania 'jus sanguinis' na Itália

A norma valeria apenas para pessoas nascidas após a entrada em vigor da lei, ou seja, não afetaria processos já em andamento. "Há muitas fraudes que nos preocupam, por isso decidimos reduzir a árvore genealógica. Queremos evitar as fraudes na cidadania, que não pode se tornar um negócio, porque é uma coisa séria", disse o vice-premiê e ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, líder do FI, partido fundado por Silvio Berlusconi.

Nos últimos anos, diversas investigações na Itália detectaram fraudes e subornos em processos de cidadania jus sanguinis em pequenos municípios, muitas vezes envolvendo despachantes e candidatos de origem brasileira.

Outro pilar do projeto de lei é o chamado "jus italiae" (direito italiano, em tradução livre), que prevê a concessão de cidadania para estrangeiros nascidos na Itália ou que tenham chegado no país antes do quinto aniversário quando eles completarem 16 anos, mas desde que tenham residido no país durante uma década ininterrupta e concluído o ciclo escolar até essa faixa etária.

Além disso, a iniciativa prevê a perda da cidadania caso o filho de imigrantes seja condenado em definitivo por determinados crimes após se tornar italiano.

O projeto, no entanto, não é unanimidade na base de Meloni.

No último sábado (5), militantes do partido nacionalista Liga chamaram Tajani de "traficante de humanos" durante uma manifestação em Pontida, forçando o secretário da legenda, Matteo Salvini, também vice-premiê e ministro da Infraestrutura e dos Transportes, a se desculpar com o colega de governo.