Brasil celebra criação de novo cardeal brasileiro pelo Papa

Com a oficialização de Spengler durante a solenidade litúrgica da Imaculada Conceição, no Vaticano, o número de cardeais brasileiros passará "ao total de oito, dos quais cinco foram nomeados" pelo argentino.

Dom Jaime Spengler nasceu em Gaspar, no Rio Grande do Sul, em 1960, e ingressou na Ordem dos Frades Menores em 1982. Formado em filosofia e teologia, o clérigo brasileiro cursou doutorado em filosofia na Pontifícia Universidade Antonianum, em Roma.

O religioso foi nomeado bispo auxiliar em 2010 pelo então Papa Bento XVI e assumiu a arquidiocese de Porto Alegre em 2013, escolhido por Francisco.

A nova nomeação deve fortalece as já estreitas relações entre o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o Vaticano. Em abril passado, inclusive, o petista recebeu, em Brasília, o secretário de Estado do Vaticano, Pietro Parolin, para discutir temas como a liberdade religiosa, o combate à fome e a proteção dos povos indígenas no Brasil, de acordo com o Palácio do Planalto. (ANSA).

