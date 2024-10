Cerimônias marcam 1º ano de ataque do Hamas a Israel

ROMA, 7 OUT (ANSA) - Israel deu início nesta segunda-feira (7) às cerimônias do aniversário de um ano do ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023, dia mais mortal da história do país e o gatilho para a atual guerra na Faixa de Gaza.

Em Reim, local do massacre no festival de música Nova, uma multidão abriu as homenagens respeitando um minuto de silêncio às 6h29 (horário local), hora do início do ataque do movimento fundamentalista islâmico no sul de Israel.

Na mesma hora, as famílias dos reféns ainda mantidos em cativeiro se reuniram em frente à residência do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, em Jerusalém, para pedir um acordo para a libertação dos cidadãos em Gaza e pelo cessar-fogo.