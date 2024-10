Meloni defende Israel, mas alerta sobre vítimas civis em Gaza

ROMA, 7 OUT (ANSA) - A premiê da Itália, Giorgia Meloni, e ministros do governo participaram de uma cerimônia com líderes da comunidade judaica em Roma nesta segunda-feira (7), data que marca o primeiro aniversário do conflito entre Hamas e Israel.

"No dia 7 de outubro de 2023, o povo israelense viveu uma das páginas mais dramáticas de sua história", disse Meloni, em referência aos atentados do Hamas que deixaram 1,2 mil mortos e fizeram mais de 250 reféns.

"Relembrar e condenar com força o que aconteceu há um ano não é um mero ritual, mas um pressuposto de cada ação política que devemos conduzir para levar a paz ao Oriente Médio, já que a retórica que a exige cada vez mais trai o antissemitismo latente e desenfreado que deveria preocupar a todos. E as manifestações públicas dos últimos dias, infelizmente, confirmam isso", completou a premiê, referindo-se aos protestos pró-Palestina que reuniram cerca de 5 mil manifestantes na capital italiana no sábado (5).