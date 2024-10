Tajani irá a evento por 1 ano de ataque a Israel na Argentina

Além disso, Tajani co-presidirá uma mesa redonda de empresários italianos e argentinos, com foco no fortalecimento dos investimentos no país e no crescimento do comércio.

"Devemos trabalhar para fortalecer os nossos laços, também graças ao impulso renovado que o governo argentino quer dar à economia e à competitividade do país", declarou o vice-premiê italiano.

No âmbito da ação "diplomacia esportiva", Tajani vai assinar uma declaração de intenções de colaboração bilateral no domínio da diplomacia esportiva com o secretário de Estado do Turismo, Ambiente e Esportes, Daniel Scioli.

Tajani ainda se reunirá com o primeiro-ministro Guillermo Francos, o ministro da Justiça Mariano Cúneo Libarona. A reunião com o presidente da Argentina, Javier Milei, está marcada para amanhã (8).

No mesmo dia, Tajani inaugurará a Semana da Língua Italiana no Mundo da escola italiana "Cristoforo Colombo", na presença de alunos e professores de todas as escolas italianas reconhecidas em Buenos Aires. (ANSA).