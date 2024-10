Veleiro 'mais belo do mundo' parte para a Singapura

DARWIN, 8 OUT (ANSA) - Após cinco dias no porto de Darwin, na Austrália, o navio italiano Amerigo Vespucci voltou a alto mar rumo a Singapura, 25ª parada de um tour mundial iniciado em julho de 2023, em Gênova, na Itália.

"Somos privilegiados, sentimos o peso de carregar nos ombros esta responsabilidade. É uma grande honra para nós", disse o comandante do "veleiro mais bonito do mundo", Giuseppe Lai, ao se despedir do país.

Com a etapa australiana, a embarcação completou metade de sua meta e já se prepara para seguir em direção à Itália, aonde retornará oficialmente em junho de 2025.